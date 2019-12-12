МИД заявил о первых успехах выполнения сочинского меморандума по Сирии

Россия и Турция продолжают выполнять сочинский меморандум по Сирии, в рамках которого был завершен отвод курдских формирований. Об этом в четверг, 12 декабря, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«В Заевфратье мы продолжаем вместе с Анкарой работать над выполнением Меморандума от 22 октября. Работа ведется по двум направлениям — предотвращение рецидивов боевых действий и поправление гуманитарного положения», — цитирует ее «РИА Новости».

Захарова отметила, что в рамках решения первой задачи завершился отвод курдских формирований от турецкой границы, а также было налажено совместное патрулирование.

Также официальный представитель МИДа рассказала, что российские специалисты оказывают медицинскую помощь местным мирным жителям и раздают нуждающимся продовольственные наборы.

«Наиболее сложная ситуация в этом государстве остается в неподконтрольных правительству районах, прежде всего в Идлибской зоне деэскалации и на восточном берегу реки Евфрат», — подчеркнула Захарова.

Накануне между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и российским лидером Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор, во время которого обсуждалась ситуация в Сирии.

Ранее в тот день спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Турция пока не готова к выполнению взятых на себя обязательств по стабилизации ситуации в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.

По словам дипломата, необходимо скорейшее реагирование на те провокационные действия, которые в настоящий момент осуществляются неподконтрольными Турции военными группировками в Идлибской зоне, особенно в районе Алеппо.

Он рассказал, что за последнюю неделю по Алеппо было выпущено 32 реактивных снаряда, в результате чего погибли 10 человек и еще несколько десятков пострадали.

26 ноября глава МИД России Сергей Лавров подтвердил информацию о провокациях в сирийской провинции Идлиб.

22 октября по итогам переговоров в Сочи Москва и Анкара приняли меморандум о совместном патрулировании на севере Сирии. Как рассказал тогда Эрдоган, патрулирование должно осуществляться на сирийских территориях глубиной 10 км от границы с Турцией. Меморандум также закрепил договоренность двух стран о борьбе с терроризмом во всех его проявлениях, сепаратизмом в Сирии, а также подтвердил приверженность единству и территориальной целостности Сирии.

С 9 октября Турция проводила в Сирии операцию «Источник мира» против курдских военных формирований Рабочей партии Курдистана (РПК), которая с 1984 года борется за предоставление автономии юго-восточным районам Турции, населенным преимущественно курдами. 17 октября Вашингтон и Анкара договорились о временном прекращении огня в Сирии, чтобы позволить курдам покинуть территории на границе с Турцией.