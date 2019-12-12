Штаб Всевеликого войска Донского переведут в Новочеркасск

Из Ростова-на-Дону в Новочеркасск переведут штаб Всевеликого войска Донского и кабинет атамана. Именно этот город считается столицей донского казачества.

Как отмечает RostovGazeta, переезд состоится в рамках подготовки к 450-летию государственного служения казачества, которое будет отмечаться в 2020 году. К этой годовщине приурочено и проведение Всемирного конгресса казаков.

В Ростовской области также хотят создать казачий музейно-образовательный центр для детей и молодежи. Он должен объединить лучшие практики казачьего образования всех уровней.

Ранее сообщалось, что региональные власти на поддержку казачества выделили более 900 млн рублей.