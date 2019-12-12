Детскую больницу в Перми проверили после жалоб на тараканов и мышей

Пермское управление Роспотребнадзора пришло с внеплановой проверкой в Краевую детскую клиническую больницу на улице Баумана. Поводом стали жалобы в соцсетях на тараканов и мышей в педиатрическом отделении. Насекомые ползали в палатах, где лежат маленькие дети с низким иммунитетом, заверили авторы публикаций в интернете.

«В ходе проверки живых синантропных насекомых и следов их жизнедеятельности не обнаружено», — говорится на сайте минздрава региона. Специалист Роспотребнадзора также опросил родителей детей, которые проходят лечение в больнице. Как отмечает ИА «Ура.ру», о том, обнаружены ли мыши, в заключении ведомства не сообщается.

Напомним, в Сахалинской области проводится проверка медицинских учреждений. Первые результаты показали необходимость переформатирования областной клинической больницы.