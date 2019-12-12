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В Кремле подтвердили готовность к сотрудничеству в расследовании убийства в ФРГ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Россия готова сотрудничать в расследовании убийства гражданина Грузии в Германии. Об этом он сказал журналистам в четверг, 12 декабря.

«Россия готова к сотрудничеству. Об этом сказал президент. Есть целый набор ведомств, которые могут взаимодействовать в этой сфере», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

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На пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже 10 декабря российский лидер Владимир Путин пообещал помочь в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине. «В том, что мы должны в этом разобраться, я с канцлером [ФРГ Ангелой Меркель] согласен. Мы будем делать всё, чтобы разобраться и помочь нашим немецким коллегам», — сказал Путин.

По словам президента, убитый мужчина, из-за которого ФРГ выслали российских дипломатов, был «жестоким и кровавым человеком», одним из организаторов взрывов в метро Москвы. Путин отметил, что убийство могло быть связано с бандитскими разборками.

Ранее на пресс-конференции по итогам парижского саммита Меркель заявила, что что Берлин попросил у Москвы помощи в расследовании убийства. «Мы обсудили эту тему в ходе двусторонней встречи, и я подчеркнула, что мы со стороны Германии ожидаем от России сотрудничества. Мы хотим, чтобы Россия предоставила нам информацию, которой обладает», — сказала Меркель, отметив, что у прокуратуры Германии нет ничего, кроме подозрений.

23 августа сообщалось, что в берлинском районе Моабит неизвестный мужчина на велосипеде выстрелил в человека и скрылся. На следующий день прокуратура столицы Германии сообщила об аресте подозреваемого, 49-летнего россиянина. Позже издание The Insider сообщило, что арестованный по подозрению в убийстве — Вадим Красиков. В январе 2014 года Москва объявила его в федеральный розыск по делу о заказном убийстве.

Издание Spiegel со ссылкой на источники в прокуратуре Берлина писало, что убийство может быть связано с организованной преступностью. Убитый мужчина в Грузии считался доверенным лицом органов безопасности страны и якобы помогал им бороться против предполагаемого расширения российского влияния в регионе. В некоторых немецких СМИ сообщалось, что убийца якобы мог иметь отношение к властям России.

В расследовании издания The Insider, международной группы журналистов-расследователей Bеllingcat и немецкого издания Der Spiegel, опубликованном 30 августа, говорилось, что убитого звали Зелимхан Хангошвили. В 2002 году в России его объявили в розыск по подозрению в терроризме. Позднее «Интерфакс» со ссылкой на поступившее заявление немецкой Генпрокуратуры называло убитого гражданином Грузии и России, Торнике К.

4 декабря «Интерфакс» со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах сообщил, что Хангошвили был связным действующих на территории Северного Кавказа лидеров незаконных вооруженных формирований Аслана Масхадова, Шамиля Басаева, Доку Умарова, Халилова, Тазиева. Также он был тесно связан с иностранными наемниками Абу-Хавсом, Хаттабом, Абу-аль-Валидом.

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