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В ФРГ назвали неоправданным решение России выслать дипломатов

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Фото: Global Look Press/Monika Skolimowska
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МИД Германии сожалеет о решении России выслать двоих немецких дипломатов, считает данный шаг неоправданным и посылающим неверный сигнал. Об этом говорится в заявлении ведомства 12 декабря.

В МИДе добавили, что Берлин оставляет за собой «право на дальнейшие шаги» и призывает Москву к «серьезному и незамедлительному содействию» в расследовании преступления, совершенного в Берлине, пишет ТАСС. Подозреваемым по делу является гражданин РФ.

Руководствуясь принципами взаимности, 12 декабря Россия объявила двух сотрудников посольства ФРГ персонами нон грата и потребовала покинуть страну в течение недели. Нота была вручена вызванному в МИД послу Германии Гезе фон Гайру. В Кремле данную меру назвали вынужденной и неизбежной, а также выразили надежду, что решение не повлияет на двусторонние отношения.

4 декабря МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии и потребовал от двух сотрудников российских спецслужб покинуть страну. Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев был вызван в ведомство.

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В МИД ФРГ решение объяснили якобы недостаточным участием российской стороны в расследовании убийства.

Преступление было совершено 23 августа в Берлине. Неизвестный мужчина на велосипеде выстрелил в человека и скрылся. По версии полиции, оружие, одежду и велосипед злоумышленник выбросил в реку Шпрее. На следующий день по подозрению в причастности был арестован 49-летний россиянин.

По данным The Insider, подозреваемого зовут Вадим Соколов, а его настоящее имя — Вадим Красиков. В январе 2014 года в России его объявили в федеральный розыск по делу о заказном убийстве.

Как пишет Spiegel, инцидент может быть связан с организованной преступностью. Известно, что убитый мужчина в Грузии считался доверенным лицом органов безопасности и якобы помогал им бороться против предполагаемого расширения российского влияния в регионе. На него уже совершалось покушение в Тбилиси, после чего он бежал на Украину.

В расследовании издания The Insider, международной группы журналистов-расследователей Bеllingcat и немецкого издания Der Spiegel от 30 августа говорилось, что убитого звали Зелимхан Хангошвили. В 2002 году Россия объявила его в розыск по подозрению в терроризме.

Позднее «Интерфакс» со ссылкой на заявление Генпрокуратуры ФРГ сообщил, что в Берлине был убит гражданин Грузии и России Торнике К. При этом источник «Интерфакса» в правоохранительных органах РФ утверждает, что Хангошвили был связным действующих на территории Северного Кавказа лидеров незаконных вооруженных формирований Аслана Масхадова, Шамиля Басаева, Доку Умарова, Халилова, Тазиева. Также он был тесно связан с иностранными наемниками Абу-Хавсом, Хаттабом, Абу-аль-Валидом.

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