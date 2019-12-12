Прямой эфир

Назван лидер среди банковских приложений в России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мобильное приложение Банка Хоум Кредит — «Мой кредит» — оказалось лидером рейтинга лучших мобильных банков в категории Digital Office для частных лиц. Об этом свидетельствует отчет консалтингового агентства Markswebb «Mobile Banking Rank – 2019».

Как сообщается в пресс-релизе Банка Хоум Кредит, поступившем «Известиям», положение в рейтинге показывает, насколько мобильный банк заменяет клиенту поход в отделение. Приложение «Мой кредит» получило наивысший балл — 76,7 из 100 возможных. Эксперты назвали его сенсацией 2019 года, отметив, что финансовая организация совершила качественный рывок в развитии цифрового офиса, переместившись с 27 места на первое.

«В новом приложении неавторизованный пользователь может заказать не только кредитную и дебетовую карты, но и оформить заявку на кредит, а клиент банка практически сразу видит решение по заявке и может получить деньги на карту другого банка. В случае одобрения можно сразу пользоваться виртуальной картой через Apple Pay/Android Pay и не ждать доставки пластика. Можно заказывать страховые полиса. Появился чат с качественными консультациями по текущим и новым продуктам, в нем можно заказать справку или выписку», — отметили в Markswebb.

Директор по развитию онлайн сервисов Банка Хоум Кредит Павел Михалев отметил, что развитие сервисов Digital office было в приоритете у компании на 2019 год.

«Мы рады такой высокой оценке наших усилий со стороны Marswebb. Со своей стороны, хочу поблагодарить всю команду мобильного приложения за отличную работу!» — отметил топ-менеджер.

Сервис «Мой кредит» позволяет с помощью мобильного телефона управлять продуктами Банка Хоум Кредит. С его помощью клиент, в частности, может отслеживать платежи и траты по кредитным и дебетовым картам, оформлять продукты банка, оплачивать различные услуги. На сегодняшний день дистанционными сервисами пользуется 70% активных клиентов банка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт оценил финансовый ущерб от отмены «банковского роуминга»
Сбербанк может подключиться к СБП в марте 2020 года

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019