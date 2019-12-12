Назван лидер среди банковских приложений в России

Мобильное приложение Банка Хоум Кредит — «Мой кредит» — оказалось лидером рейтинга лучших мобильных банков в категории Digital Office для частных лиц. Об этом свидетельствует отчет консалтингового агентства Markswebb «Mobile Banking Rank – 2019».

Как сообщается в пресс-релизе Банка Хоум Кредит, поступившем «Известиям», положение в рейтинге показывает, насколько мобильный банк заменяет клиенту поход в отделение. Приложение «Мой кредит» получило наивысший балл — 76,7 из 100 возможных. Эксперты назвали его сенсацией 2019 года, отметив, что финансовая организация совершила качественный рывок в развитии цифрового офиса, переместившись с 27 места на первое.

«В новом приложении неавторизованный пользователь может заказать не только кредитную и дебетовую карты, но и оформить заявку на кредит, а клиент банка практически сразу видит решение по заявке и может получить деньги на карту другого банка. В случае одобрения можно сразу пользоваться виртуальной картой через Apple Pay/Android Pay и не ждать доставки пластика. Можно заказывать страховые полиса. Появился чат с качественными консультациями по текущим и новым продуктам, в нем можно заказать справку или выписку», — отметили в Markswebb.

Директор по развитию онлайн сервисов Банка Хоум Кредит Павел Михалев отметил, что развитие сервисов Digital office было в приоритете у компании на 2019 год.

«Мы рады такой высокой оценке наших усилий со стороны Marswebb. Со своей стороны, хочу поблагодарить всю команду мобильного приложения за отличную работу!» — отметил топ-менеджер.

Сервис «Мой кредит» позволяет с помощью мобильного телефона управлять продуктами Банка Хоум Кредит. С его помощью клиент, в частности, может отслеживать платежи и траты по кредитным и дебетовым картам, оформлять продукты банка, оплачивать различные услуги. На сегодняшний день дистанционными сервисами пользуется 70% активных клиентов банка.