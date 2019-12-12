Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Коми

В Троицко-Печорском районе Республики Коми произошел пожар в частном доме. Один человек погиб, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Информация о возгорании поступила в службу спасения 12 декабря в 3:38. Горел дом по улице Попова в деревне Еремеево. Пожарные прибыли через 12 минут, ликвидация была объявлена в 6:41, пишет ИА «Комиинформ».

В ходе осмотра места происшествия было обнаружено тело мужчины 1961 года рождения без признаков жизни. Площадь пожара составила 30 кв. м.

В тушении были задействованы пять человек личного состава, шесть человек из добровольной пожарной дружины и одна мотопомпа. По факту произошедшего организована проверка.

11 декабря сообщалось, что в Тверской области следователи проводят проверку по факту обнаружения тел двух человек на месте пожара. По предварительным данным, мужчина и женщина были дома одни.