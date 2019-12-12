Прямой эфир

В разбившемся на Кубани Ми-28 перед вылетом был заменен экипаж

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В вертолете Ми-28, разбившемся 11 декабря в Краснодарском крае, перед последним вылетом произошла замена экипажа. Как выяснили «Известия», машина 55-го вертолетного полка выполняла учебный полет, но из-за плохой видимости пилот принял решение сесть на резервную площадку. После этого командованием полка было принято решение о том, что на аэродром базирования вертолет должны перегнать заместитель командира полка по летной подготовке Александр Склянкин и командир эскадрильи МИ-28 Руслан Кушниренко.

Через некоторое время после вылета вертолет пропал с радаров и перестал выходить на связь. Ми-28 «Ночной охотник» был приписан к 55-му отдельному Кореновскому полку. По данным Минобороны, учебный полет производился без боекомплекта.

Оба пилота погибли — одного из них спасатели обнаружили внутри кабины, другого выбросило на землю. На земле разрушений нет.

Ранее были найдены «черные ящики», повреждений при аварии они не получили. По словам источника «РИА Новости», крушение могло произойти из-за технической неисправности или ошибки пилотирования.

Ми-28 — советский и российский ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения танков и другой бронированной техники противника, а также воздушных целей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уголовное дело возбудили после крушения Ми-28 на Кубани
Названы вероятные причины крушения Ми-28 на Кубани

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019