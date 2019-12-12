В разбившемся на Кубани Ми-28 перед вылетом был заменен экипаж

В вертолете Ми-28, разбившемся 11 декабря в Краснодарском крае, перед последним вылетом произошла замена экипажа. Как выяснили «Известия», машина 55-го вертолетного полка выполняла учебный полет, но из-за плохой видимости пилот принял решение сесть на резервную площадку. После этого командованием полка было принято решение о том, что на аэродром базирования вертолет должны перегнать заместитель командира полка по летной подготовке Александр Склянкин и командир эскадрильи МИ-28 Руслан Кушниренко.

Через некоторое время после вылета вертолет пропал с радаров и перестал выходить на связь. Ми-28 «Ночной охотник» был приписан к 55-му отдельному Кореновскому полку. По данным Минобороны, учебный полет производился без боекомплекта.

Оба пилота погибли — одного из них спасатели обнаружили внутри кабины, другого выбросило на землю. На земле разрушений нет.

Ранее были найдены «черные ящики», повреждений при аварии они не получили. По словам источника «РИА Новости», крушение могло произойти из-за технической неисправности или ошибки пилотирования.

Ми-28 — советский и российский ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения танков и другой бронированной техники противника, а также воздушных целей.