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Двух человек зажало в упавшей с обрыва машине на Кубани

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В Краснодарском крае спасатели оказали помощь водителю и пассажиру автомобиля, который сорвался с автомобиля. Пострадавших передали врачам.

Инцидент произошел рано утром 12 декабря на автодороге Дагомыс–Солохаул. В районе села Верхнее русское Лоо автомобиль «Нива» выехал за пределы проезжей части и сорвался с обрыва. В салоне оказались зажаты водитель и пассажирка.

Прибывшие на место спасатели деблокировали мужчину и женщину. С помощью лебедки и альпинистского снаряжения их удалось поднять из обрыва на дорогу, сообщают «Кубанские новости». Помощь пострадавшим оказали врачи скорой помощи.

12 декабря сообщалось о ДТП в Сахалинской области, в результате которого мост рухнул при проезде грузовика. Автомобиль упал в реку на лед.

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