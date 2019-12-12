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На Чукотке не станут отстреливать застрявших в селе белых медведей

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Фото: ТАСС/Максим Деминов
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Власти Чукотки не станут отстреливать белых медведей, которые не смогли покинуть село Рыркайпий из-за аномально теплой погоды и недостаточно прочного льда. Об этом 12 декабря пишет «РИА Новости» со ссылкой на региональное правительство.

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«Волнующий общественность вопрос об отстреле белых медведей не рассматривается, так как белый медведь занесен в красные книги Российской Федерации и Чукотского автономного округа, и его несанкционированное изъятие запрещено законом», — цитирует сообщение агентство.

На сайте Чукотского автономного округа сообщили, что для оценки ситуации была создана специальная группа, состоящая из госохотинспекторов и ученых, специализирующихся на белых медведях, однако сейчас у специалистов нет возможности вылететь в село из-за непогоды.

Отмечается, что большинство зверей находится в хорошей форме и вероятность их появления в селе все еще актуальна. Для предупреждения таких ситуаций власти создали «кормовые точки» для хищников — на удаленные от поселения территории свозятся туши павших моржей, которыми медведи привыкли питаться.

6 декабря стало известно, что истощенные белые медведи не смогли уйти в море и застряли в селе Рыркайпий. Теперь животные вынуждены искать еду в поселке и возле берега. Ожидается, что медведи смогут покинуть поселение с приходом холодов.

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