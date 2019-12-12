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Раздачу бесплатных пирожков пенсионерам организовали в Тобольске

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В одной пекарен Тобольска бесплатно раздают пирожки пенсионерам, инвалидам и другим малообеспеченным группам населения. Акция стартовала год назад и постепенно полюбилась горожанам, сообщает «Тобольск-Информ».

Сначала волонтеры зазывали людей возле входа, потом благодаря «сарафанному радио» все стали приходить сами. В 14:00 любой нуждающийся сможет бесплатно получить по два пирожка и чай. Некоторые пенсионеры признаются, что лет 10 вообще не ходили в кафе, им это просто не по карману, отмечает портал «Наш город».

«Зимой, особенно в сильные морозы, пенсионеры могут не только бесплатно получить пирожки и горячий чай, но и согреться в пекарне», — рассказала волонтер Ирина Трофимова.

Ранее в Московской области известный актер и худрук Губернского театра Сергей Безруков провел встречу с участниками проекта «Активное долголетие», который предоставляет пожилым людям целый спектр активностей и развлечений — от пения и творчества до йоги и бассейна. Граждане старшего возраста могут бесплатно посещать музеи Подмосковья до 1 апреля 2020 года в рамках этого проекта.

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