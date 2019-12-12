В Казахстане решили вывести часть земель Байконура из-под аренды РФ

Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг, 12 декабря, принял закон «О ратификации протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса «Байконур» между правительством Казахстана и правительством РФ от 10 декабря 1994 года». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственного корреспондента в Казахстане 12 декабря.

Закон считается принятым парламентом в целом и направляется на подпись президенту страны.

Протокол был подписан 9 ноября 2017 года в Челябинске. Он в том числе вносит изменение в приложение № 2 к договору аренды комплекса «Байконур», которое предусматривает, что Россия должна вернуть арендуемые участки земли площадью 11,6 тыс. га.

По словам первого вице-министра сельского хозяйства Казахстана Айдарбека Сапарова, всего выводится из аренды четыре земельных участка. Министр пояснил, что участки перераспределят для строительства объектов республиканского значения. Например, международного транзитного коридора «Западная Европа — Западный Китай», железной дороги Алматы — Москва и для линейной части газопровода «Бейнеу — Шымкент» и развития поселка Торетам Кармакшынского района Кызылординской области.

Сапаров добавил, что из-за вывода указанных участков ежегодную арендную плату не сократят для российской стороны. Он отметил, что закон не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий и не потребует дополнительного выделения средств из бюджета республики.

В марте 2019 года представитель российской гoскoрпoрaции сообщил ТАСС, что «Роскосмос» продолжит сотрудничество с Казахстаном по всем совместным проектам после отставки президента страны Hурсултaнa Haзaрбaeвa. Ранее в том же месяце источник «РИА Новости» в космической отрасли заявил, что последний запуск военного спутника с «Байконура» в интересах российского Минобороны пройдет 17 мая.

Россия арендует комплекс «Байконур» у Казахстана с 1994 года, арендная плата по договору составляет $115 млн в год. В 2004 году договор был продлен до 2050 года.

На территории комплекса «Байконур» находятся одноименные город и космодром. В городе проживает более 76,5 тыс. человек, из которых около 60% — граждане Казахстана, а примерно 37% — граждане России. Главу администрации Байконура назначают по указам президентов России и Казахстана.

В городе действуют российские органы власти, в том числе горадминистрация, муниципальные предприятия, а также структуры, которые обеспечивают правопорядок.

Казахстан в Байконуре имеет специального представителя президента и представительства своих силовых ведомств, через которые проводится координация и взаимодействие между российскими и казахстанскими государственными органами и министерствами.