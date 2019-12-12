Возведение мечети возобновили спустя 19 лет в одном из сел Татарстана

В селе Пестрецы в Татарстане спустя 19 лет возобновили строительство центральной мечети и медресе. Их начали возводить еще в 2000 году. Тогда был вырыт котлован и положен фундамент. Однако проект пришлось заморозить из-за отсутствия финансирования.

Как пишет ИА «Татар-информ», специалисты провели экспертизу объектов и выяснили, что нарушена технология строительства, из-за чего в фундаменте появились трещины. Сейчас дефекты уже устранены.

В ближайшее время строители укрепят имеющийся цоколь, заложат плиты и начнут класть стены. Планируется сделать мечеть двухэтажной.

Часть кирпичей для декоративной отделки уже закупили. Однако денег на нужный объем всё же не хватает. В связи с этим имам-мухтасиб Пестречинского района Аббяс хазрат обратился ко всем мусульманам района с просьбой о помощи. Необходимо набрать около 2,5 млн рублей.