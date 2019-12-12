Отправленная на утилизацию подлодка начала тонуть в Приморье

Подводная лодка Тихоокеанского флота частично затонула при буксировке в Приморском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Инцидент произошел вечером 11 декабря в заливе Восток. Лодка легла кормой на грунт и начала тонуть. Носовая часть осталась над водой, пишет ТАСС.

Ни экипажа, ни топлива в лодке не было, она шла при помощи спасательного буксира. Ситуация не несет угрозы экологической ситуации и жителям.

Решается вопрос о привлечении для поднятия субмарины спасательных средств.

В конце ноября стало известно, что до конца года Военно-морской флот России примет на вооружения пять новых кораблей. В частности, до конца декабря должна быть спущена на воду вторая подводная лодка «Волхов», строящаяся для Тихоокеанского флота. Также сейчас заканчивается ремонт атомной подлодки «Вепрь», большого десантного корабля «Оленегорский горняк» и гидрографического судна «Ромуальд Муклевич».