Трамп захотел увеличить товарооборот с Россией

В ходе встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым президент США Дональд Трамп предложил увеличить взаимный товарооборот «в несколько раз». Об этом 12 декабря пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к российской делегации.

Как именно можно добиться этого в условиях антироссийских санкций, на встрече не обсуждалось, отмечает «Газета.ру». Однако предполагается, что вопрос будет решаться в рамках российско-американского Делового консультативного совета, который официально еще не был запущен.

В то же время, еще в октябре Джон Хантсман, занимавший тогда должность посла США в России, утверждал, что 90% торговли не затронуты санкциями.

Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в США 10 декабря. Накануне его приезда госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ему было поручено обсудить с российским министром, среди прочих вопросов, бизнес-связи с РФ, пишет издание.

На следующий день, по итогу встречи с главой МИД России госсекретарь анонсировал «заявление об экономических прорывах в нашем сотрудничестве», которое будет сделано в ближайшее время. Также стороны обсудили двусторонние отношения, обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы, ситуации вокруг КНДР и Сирии и ряд других вопросов. Помпео призвал улучшить двусторонние отношения, а Лавров пригласил госсекретаря США посетить РФ в любое удобное время.

Позднее министра принял Трамп. На повестке дня стояло урегулирование конфликта на Украине, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), контроль над ядерными вооружениями и другие проблемы. В вопросе о «деле РФ» российская сторона предложила США зафиксировать обязательства по невмешательству в дела друг друга.

Глава Белого дома назвал встречу «очень хорошей» и выразил надежду на продолжение диалога. Лавров же отметил, что переговоры прошли в атмосфере взаимопонимания, добавив, что Россия предложила США «любые варианты» продления СНВ-3 и теперь ждет ответа от американских властей.

В Кремле состоявшуюся встречу назвали «важным моментом», однако добавили, что сдвигов в двусторонних отношениях пока не наблюдается.