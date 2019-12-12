Девушка отсудила 30 тыс. рублей за свои фото в рекламе надгробий

Жительница Екатеринбурга сумела отсудить у фотосалона 30 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда за использование ее снимков в рекламе надгробий. Иск рассматривал Кировский районный суд.

Как пишет ТагилСити.Ру, изначально Екатерина Колбасова просила за незаконное использование своей фотографии 200 тыс. рублей. Ее адвокаты заявляли, что у салона почти не было никаких доводов, оправдывающих его действия.Суд с доводами пострадавшей согласился, но сумму компенсации уменьшил.

Снимок в фотосалоне екатеринбурженка делала восемь лет назад для документов при поступлении в вуз. А позже ее сестра обнаружила, что фотоателье использовало фото в качестве выставочного образца для надгробия.

В конце ноября в Омске в отношении местного депутата возбудили уголовное дело. Его обвинили в том, что он обещал помощь предпринимателям в обмен на памятник и ограду на могиле родственницы.