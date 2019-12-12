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Россияне назвали идеальную продолжительность новогодних праздников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Новогодние выходные в идеале должны длиться 1-3 дня. Такое мнение выразили 47% россиян, опрошенных сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip.

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Еще порядка 38,7% респондентов предпочли бы отдыхать от четырех до семи дней, 6,3% считают оптимальным выходные в 8-10 дней. Четверть россиян предпочла бы более длинные каникулы.

Новогодние каникулы как в 2020 году (с 1 по 9 января) устраивают 33,5% опрошенных.

Не отдыхать в праздники смогли бы 7,5% участников исследования, пишет RT. 41% выразил безразличие к длительности каникул. Около трети из них заявили, что и так постоянно отдыхают.

В опросе приняли участие 1197 человек.

11 декабря лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту России Владимиру Путину сделать 31 декабря выходным днем и сократить новогодние каникулы для россиян до трех дней. По мнению депутата, остальные дни январских праздников следует индивидуально добавлять к отпуску.

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