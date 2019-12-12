Украшенные гирляндами трамваи и троллейбусы запустят в Челябинске

В Челябинске на маршруты выпустят новогодние трамваи и троллейбусы. Как и в 2018 году, их украсят гирляндами. Пока держится в секрете, на каких именно маршрутах появится «нарядный» общественный транспорт.

Как пишет сайт «Первого областного», инициатива украшать пассажирские составы праздничными огнями принадлежит директору ООО «ЧелябГЭТ» Александру Павлюченко. По словам пресс-секретаря предприятия Екатерины Непогодиной, в этом году гирляндами украсят два троллейбуса и два трамвая.

Сейчас идет процесс монтажа. 16 декабря, в понедельник, планируется приемка транспорта. А в рейс такие троллейбусы и трамваи выпустят во вторник.

В конце ноября сообщалось, что в Челябинске управление транспорта совместно с ГИБДД сняло с линии более 350 маршруток. Все перевозчики обязаны в течение года перейти с малого класса автобусов на средний.