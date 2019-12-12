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Захарова рассказала об изменении тона Киева в переговорах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В подходе Украины к переговорам стало больше реалистичности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

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По ее словам, во время встречи «нормандской четверки» в Париже тональность украинской делегации заметно изменилась.

«Можно встречаться с ними, можно не встречаться, можно просто ориентироваться на их публичные заявления и на их действия. Изменилась, в принципе, не только тональность, но, как мне кажется, и, наверное, подход — я не могу даже поставить это под сомнение», – отметила дипломат.

Захарова также указала, что украинские переговорщики стали оперировать правовыми терминами и действовать, хотя и не глобально, но в интересах разных сегментов общества.

9 декабря в Париже прошла встреча лидеров «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия, Украина). Тогда же состоялась первая встреча президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По словам российского лидера, переговоры прошли по-деловому.

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