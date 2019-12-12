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Экс-министр экономики Украины заявил о риске дефолта в стране

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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При такой политике, которая проводится на Украине, до 2023 года она может пережить очень серьезный финансовый кризис вплоть до дефолта. Об этом заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.

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По его словам, заявления главы украинского минфина Оксаны Маркаровой о возможном прекращении сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), к этому времени неуместны, так как Киеву еще удастся получить новые транши.

Однако Суслов указал, что жить, набирая новые долги, страна не сможет. Уже сейчас у Украины негативное сальдо торгового баланса составляет порядка $11 млрд. Кроме того, в стране начался бюджетный кризис, по доходам бюджет не выполняется, возникает рост задолженностей по зарплатам и трудности с выполнением соцпрограмм.

«Если мы хотим развиваться успешно и сказать, что у нас есть собственная база развития, то мы должны жить не за счет долгов, мы должны жить за счет собственного развития производства. У нас этого нет», — сказал бывший министр в эфире телеканала NewsOne.

8 декабря стало известно, что МВФ и Киев договорились о кредитовании на 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд. — Ред.).

В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна стоит на пороге экономического прорыва. При этом аналитическая компания GfK назвала Украину самой бедной среди 42 государств Европы.

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