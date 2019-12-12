Экс-министр экономики Украины заявил о риске дефолта в стране

При такой политике, которая проводится на Украине, до 2023 года она может пережить очень серьезный финансовый кризис вплоть до дефолта. Об этом заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.

По его словам, заявления главы украинского минфина Оксаны Маркаровой о возможном прекращении сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), к этому времени неуместны, так как Киеву еще удастся получить новые транши.

Однако Суслов указал, что жить, набирая новые долги, страна не сможет. Уже сейчас у Украины негативное сальдо торгового баланса составляет порядка $11 млрд. Кроме того, в стране начался бюджетный кризис, по доходам бюджет не выполняется, возникает рост задолженностей по зарплатам и трудности с выполнением соцпрограмм.

«Если мы хотим развиваться успешно и сказать, что у нас есть собственная база развития, то мы должны жить не за счет долгов, мы должны жить за счет собственного развития производства. У нас этого нет», — сказал бывший министр в эфире телеканала NewsOne.

8 декабря стало известно, что МВФ и Киев договорились о кредитовании на 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд. — Ред.).

В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна стоит на пороге экономического прорыва. При этом аналитическая компания GfK назвала Украину самой бедной среди 42 государств Европы.