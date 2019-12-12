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Ученые обнаружили ходившего по суше древнего кита

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Фото: commons.wikimedia.org/Nobu Tamura
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Палеонтологи на две трети восстановили облик кита-протоцетида возрастом около 35 млн лет, останки которого были обнаружены в Египте. Животное могло жить как в воде, так и на суше, пишет PLOS ONE.

Протоцетиды — древние киты-амфибии, фрагменты скелетов которых находят в Африке, Азии и Америке. Они существовали в период эоцена (56-39 млн лет назад). Тогда наземные предки китов постепенно осваивали океан.

Неизвестный вид этих животных — Aegicetus gehennae был обнаружен учеными в 2007 году в «Долине китов» в Египте. С тех пор специалисты восстанавливали скелет и облик кита.

Реконструированный скелет принадлежал самцу длиной около 3,7 м и весом в 900 кг. По словам руководителя исследования Филиппа Джингериха, Aegicetus хорошо плавал, совершая движения, схожие с крокодильими.

Исследователи предполагают, что волнообразный стиль плавания представляет собой переходную стадию между способом плавания ранних китов-амфибий, которые гребли передними конечностями, и современными китами, использующими в основном хвост.

Aegicetus — самый поздний обнаруженный протоцетид, и теперь ученые могут восстановить всю цепочку эволюции эоценовых китов.

В июле исследователи рассказали, что 50 млн лет назад на месте современной пустыни Сахара находилось Транссахарское море, которое населяли огромные существа.

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