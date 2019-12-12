Трампа обвинили в том, что он «делает Россию великой»

Президент США Дональд Трамп делает великой Россию, а не Америку, заявила кандидат на пост американского президента от Демократической партии, сенатор Эми Клобушар.

Таким образом она перефразировала лозунг Трампа «сделаем Америку снова великой».

«Я бы больше всего хотела услышать, как его объятья с [президентом России Владимиром] Путиным делают Америку великой. Это не делает Америку великой. Это делает Россию великой», — цитирует ее выступление в Совете по международным делам «РИА Новости».

Кроме того она раскритиковала американского лидера за то, что он сократил время своего визита на саммит НАТО. По ее словам, Трамп сделал это, узнав о шутках некоторых лидеров альянса на свой счет.

Клобушар заверила, что в случае победы на выборах в 2020 году «восстановит американское лидерство в мире».

Демократическая партия США неоднократно критиковала Трампа, обвиняя его в связях с Россией. При этом расследование спецпрокурора Роберта Мюллера подтвердило отсутствие какого-либо сговора.