СМИ узнали о направлении пожертвований католиков в госбюджет Ватикана

Ватикан использует для покрытия своего госбюджета пожертвования для бедных, поступающие от католиков со всего мира. Об этом в среду, 11 декабря, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что ежегодно Ватикан собирает средства для нуждающихся в фонд «Пенни Святого Петра», но не все они доходят до бедных.

Так, в 2018 году на счет фонда поступило более 55 млн евро таких пожертвований и только 10% из них направили на благотворительность.

«Церковь не афиширует, что большая часть этих пожертвований направлена на то, чтобы закрыть дыру в бюджете Ватикана», - пишет издание.

При этом в том же году дефицит бюджета Ватикана составил 70 млн евро при общем объеме расходов около 300 млн евро.

Кроме того, за год пожертвования в фонд «Пенни Святого Петра» сократились на 10 млн евро, а сам фонд попал под контроль полиции из-за трат на элитное жилье в Лондоне.

Все это вызывает обеспокоенность у руководства католической церкви, поскольку ситуация может подорвать доверие к финансовому управлению при папе Франциске.

14 октября папа римский принял отставку главы службы безопасности Ватикана Доменико Джани, ставшую следствием скандала вокруг незаконных финансовых операций и увольнения заподозренных в них лиц.