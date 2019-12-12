Кудрин рассказал Путину об исполнении бюджета страны

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отчитался президенту РФ Владимиру Путину об исполнении бюджета страны.

«В целом по федеральному бюджету мы прогнозируем неисполнение на 1 трлн всех мероприятий федерального бюджета. Такого, конечно, никогда не было у нас еще. В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 миллиардов», — сообщил он.

По словам Кудрина, это говорит о том, что некоторые процедуры работают очень бюрократизированно и пройти их сложно.