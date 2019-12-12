Фестиваль «Легенды Ретро FM» отпразднует 15-летие

Международный музыкальный фестиваль «ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM» отпразднует свое 15-летие. Юбилейное шоу пройдет 14 декабря в столичном Дворце спорта «МЕГАСПОРТ» и соберет знаковых отечественных и зарубежных артистов 70-х, 80-х и 90-х.

В праздничном представлении примут участие культовые европейские группы DSCHINGHIS KHAN и SECRET SERVICE, которые когда-то сенсационно воссоединились именно на «Легендах». Вместе с ними вечно молодые хиты эпохи диско споют любимцы публики — французский дуэт OTTAWAN.

Среди российских участников — голоса нескольких поколений: ЛЕВ ЛЕЩЕНКО, ИГОРЬ КОРНЕЛЮК, ВЛАД СТАШЕВСКИЙ, ТАНЯ БУЛАНОВА и многие другие.

По многолетней традиции в афише концерта присутствуют и исполнители, которые выступят на «ЛЕГЕНДАХ РЕТРО FM» в первый раз. В юбилейном 2019 году это будут настоящие суперзвезды, представляющие совершенно разные направления поп-музыки, — ИВАНУШКИ INTERNATIONAL и МИХАИЛ ШУФУТИНСКИЙ, а также редкая гостья из 80-х — певица LIAN ROSS.

За международные хиты эпохи 90-х на супершоу «Ретро FM» в этот раз отвечают признанные короли танцпола LOU BEGA и E-TYPE.

А специальным гостем пятнадцатого фестиваля станет абсолютная легенда отечественной эстрады, народная артистка СССР, всенародно любимая СОФИЯ РОТАРУ.

К юбилею своего фестиваля радиостанция готовит грандиозную постановку и множество приятных сюрпризов для зрителей.