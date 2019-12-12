Прямой эфир

Фестиваль «Легенды Ретро FM» отпразднует 15-летие

0
Фото: Ретро FM
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международный музыкальный фестиваль «ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM» отпразднует свое 15-летие. Юбилейное шоу пройдет 14 декабря в столичном Дворце спорта «МЕГАСПОРТ» и соберет знаковых отечественных и зарубежных артистов 70-х, 80-х и 90-х.

В праздничном представлении примут участие культовые европейские группы DSCHINGHIS KHAN и SECRET SERVICE, которые когда-то сенсационно воссоединились именно на «Легендах». Вместе с ними вечно молодые хиты эпохи диско споют любимцы публики — французский дуэт OTTAWAN.

Среди российских участников — голоса нескольких поколений: ЛЕВ ЛЕЩЕНКО, ИГОРЬ КОРНЕЛЮК, ВЛАД СТАШЕВСКИЙ, ТАНЯ БУЛАНОВА и многие другие.

По многолетней традиции в афише концерта присутствуют и исполнители, которые выступят на «ЛЕГЕНДАХ РЕТРО FM» в первый раз. В юбилейном 2019 году это будут настоящие суперзвезды, представляющие совершенно разные направления поп-музыки, — ИВАНУШКИ INTERNATIONAL и МИХАИЛ ШУФУТИНСКИЙ, а также редкая гостья из 80-х — певица LIAN ROSS.

За международные хиты эпохи 90-х на супершоу «Ретро FM» в этот раз отвечают признанные короли танцпола LOU BEGA и E-TYPE.

А специальным гостем пятнадцатого фестиваля станет абсолютная легенда отечественной эстрады, народная артистка СССР, всенародно любимая СОФИЯ РОТАРУ.

К юбилею своего фестиваля радиостанция готовит грандиозную постановку и множество приятных сюрпризов для зрителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
РЕН ТВ и РЕТРО FM провели рекордный телемарафон
Стал известен гонорар Софии Ротару за выступления в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019