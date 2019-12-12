Захарова прокомментировала переговоры Лаврова в Вашингтоне

Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова в Вашингтоне с госсекретарем Майклом Помпео и президентом США Дональдом Трампом были «прагматичными и конструктивными», заявила в среду, 11 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«Обсуждались темы не вот такого глобально-философского плана, а очень конкретные, которые перечислены, по которым уже у нас действуют диалоги: Сирия, Афганистан и так далее», — цитирует Захарову ТАСС.

Также, по ее словам, были затронуты вопросы безопасности, разоружения и стратегической стабильности. Это был «очень прагматичный и конструктивный диалог», подчеркнула дипломат.

10 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил США с рабочим визитом, по итогам которого он заявил, что встреча с американским лидером прошла в атмосфере взаимопонимания. В ходе переговоров обсуждались экономические отношения двух стран, Иран, КНДР, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), контроль над ядерными вооружениями и обвинения в адрес России во вмешательстве в президентские выборы США.

Перед переговорами с Трампом глава российского дипведомства провел встречу с Помпео.