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Звезды боевика «Сержант» поздравили россиян с наступающим Новым годом

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Фото: скриншот с видео
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Актеры нового четырехсерийного боевика «Сержант» Владимир Епифанцев, Михаил Пореченков и Игорь Жижикин поздравили россиян с наступающим Новым годом.

Видео размещено в Instagram Михаила Пореченкова.

«Всех с наступающим Новым годом, с наступающими праздниками. Вы скоро все будете отдыхать, а мы работаем. Специально — со съемок картины «Сержант» РЕН ТВ. Смотрите, будет интересно! Всем удачи, счастья, любви, всего самого хорошего», — сказал артист.

«Это мужское брутальное кино. Ну, просто посмотрите на наши физиономии, и вы всё поймете», — добавил Игорь Жижикин.

«И всё это для вас», — резюмировал Владимир Епифанцев.

После этого артисты исполнили отрывок песни Happy New Year группы Abba.

По сюжету картины, наемники идут по следу главного героя. Они разыскивают его, так как у него на руках компромат на влиятельного бизнесмена.

Главный герой — это сержант в исполнении Владимира Епифанцева, мастер военного дела. Он хотел было уйти на покой, устроиться мойщиком окон, но на его глазах вооруженные наемники расстреливают ни в чем неповинных людей. Теперь они охотятся на него.

Соратника сержанта играет Сергей Бадюк, главного антигероя — Михаил Пореченков, Игорь Жижикин — наемника, а его правую руку — Павел Попов.

Острый сюжет, динамичное развитие событий, перестрелки и непрестанные преследования — из всего этого соткан боевик с мужским характером.

Фильм «Сержант» выйдет в 2020 году на телеканале РЕН ТВ.

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