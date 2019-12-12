В Госдуме оценили инициативу США признать РФ «спонсором терроризма»

Законопроект против Вашингтона, аналогичный инициативе сенаторов США о внесении России в список государств – спонсоров терроризма, может рассмотреть Госдума. Об этом в среду, 11 декабря, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на зампредседателя думского комитета по обороне Александра Шерина.

Ранее, в среду, международный комитет сената США одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря Майка Помпео решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма.

Он должен будет определить, являются ли вооруженные формирования на востоке Украины, которые, по мнению авторов документа, поддерживает Россия, иностранными террористическими организациями.

«Я считаю, что мы имеем полное право аналогичный проект внести в Госдуму», — прокомментировал Шерин решение американских коллег.

По его мнению, у России нет причин помогать террористам, в то же время в этой области есть несколько вопросов к самим США, обладающим необходимыми ресурсами.

В настоящее время в американский список стран – спонсоров терроризма входят Северная Корея, Сирия, Иран и Судан.

20 ноября сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа собирается объявить Венесуэлу государством – спонсором терроризма.