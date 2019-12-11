Комитет сената США выступил за признание России «спонсором терроризма»

Комитет по иностранным делам сената конгресса США одобрил в среду законопроект, который обязывает главу Госдепартамента Майка Помпео рассмотреть возможность признания России страной — спонсором терроризма.

Об этом сообщает 11 декабря ТАСС со ссылкой на директора по связям с общественностью и прессой, председателя комитета Сюзанну Рэсс.

Она подчеркнула, что инициатива «обязывает госсекретаря определить, следует ли считать Российскую Федерацию страной — спонсором терроризма». Также Госдеп должен будет определить, являются ли вооруженные формирования на востоке Украины, которые, по мнению авторов документа, поддерживает Россия, иностранными террористическими организациями.

Уточняется, что после голосования в комитете законопроект будет рассматривать сенат в полном составе. В случае принятия законопроекта Госдеп должен будет предоставить свой вердикт в течение 90 дней.

Если Вашингтон признает Россию спонсором терроризма, это позволит властям Соединенных Штатов вводить санкции в отношении юридических и физических лиц, отдельных государств, которые заключат сделки с Москвой.

На данный момент в американский список стран — спонсоров терроризма входят Иран, КНДР, Сирия и Судан.

США и страны ЕС начали вводить антироссийские санкции после того, как в 2014 году Крым по итогам референдума присоединился к России. На Западе присоединение Крыма называют аннексией, хотя Москва не раз напоминала, что референдум прошел с соблюдением всех необходимых норм законодательства.