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Пушков назвал Украину головной болью Трампа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Планы Киева привлечь США к Минскому процессу может вызвать только отторжение у американского президента Дональда Трампа. Такое мнение 11 декабря выразил российский сенатор Алексей Пушков.

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Политик отметил, что по итогам встречи Трампа и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Вашингтоне американский лидер перечислил темы переговоров и не упомянул при этом Украину.

«Это еще раз говорит о том, что для него Украина - не приоритет, а источник неприятностей и лишней головной боли», - написал Пушков в Twitter.

Встреча Трампа и Лаврова состоялась 10 декабря. По словам президента США, обсуждались вопросы Ближнего Востока, КНДР, контроля над вооружением, договоры РСМД и СНВ-3.

В ноябре американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме рассказали, что Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней пребывания на посту президента.

Кроме того, ранее экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Трамп считает Украину коррумпированной страной, полной «ужасных людей».

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