Помпео рассказал об отношении США к законопослушным россиянам

Антироссийские санкции, введенные Вашингтоном, не касаются граждан РФ, соблюдающих законы. Об этом написал госсекретарь США Майк Помпео в среду, 11 декабря, в Тwitter-аккаунте американского внешнеполитического ведомства.

«Санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении российских физических и юридических лиц, никоим образом не направлены против самих россиян. Мы не ссоримся с законопослушными гражданами», — говорится в сообщении.

С 2012 года со стороны США и стран ЕС действуют политические и экономические ограничения против России, а также — отдельных лиц и организаций. Впервые они были приняты в связи с «делом Магнитского», затем продлены и расширены после присоединения Крыма и ситуации на Украине в 2014 году, а в 2016 году — в ответ на сообщения о том, что Россия якобы поставляет ядерное оружие КНДР, Сирии и Ирану. Кроме того, в отношении Москвы действуют американские ограничения, связанные с «делом Скрипалей».

3 декабря замгоссекретаря Дэвид Хейл на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США заявил, что Соединенные Штаты не достигли основных целей санкциями против России.