Прямой эфир

Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло восьми

0
Фото: REUTERS/Jorge Silva
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии число погибших возросло до восьми. Об этом в среду, 11 декабря, сообщила полиция страны на своем официальном сайте.

«Еще два человека погибли после извержения на Вхакари/Уайт-Айленд, в результате чего официальные потери достигли восьми», — говорится в сообщении правоохранительных органов.

Извержение на новозеландском острове Уайт-Айленд началось 9 декабря около 14:15 по местному времени (4:15 мск). Уровень вулканической опасности был повышен до четвертого (опасность извержения в непосредственной близости от вулкана), а код авиационной безопасности изменен на «оранжевый».

Всего на момент извержения на острове было не менее 50 человек. Из них 23 человека были эвакуированы, однако один из них позже скончался от полученных травм.

Позднее заместитель комиссара полиции Джон Тимс заявил о том, что при извержении вулкана погибли не менее пяти человек, среди которых есть местные жители и туристы. На тот момент не было точной информации о числе жертв стихийного бедствия. Отмечалось, что на острове работают несколько спасательных вертолетов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Камчатке началось извержение самого высокого вулкана в Евразии
В Японии произошло извержение вулкана Сацума-Иодзима

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019