Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло восьми

В результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии число погибших возросло до восьми. Об этом в среду, 11 декабря, сообщила полиция страны на своем официальном сайте.

«Еще два человека погибли после извержения на Вхакари/Уайт-Айленд, в результате чего официальные потери достигли восьми», — говорится в сообщении правоохранительных органов.

Извержение на новозеландском острове Уайт-Айленд началось 9 декабря около 14:15 по местному времени (4:15 мск). Уровень вулканической опасности был повышен до четвертого (опасность извержения в непосредственной близости от вулкана), а код авиационной безопасности изменен на «оранжевый».

Всего на момент извержения на острове было не менее 50 человек. Из них 23 человека были эвакуированы, однако один из них позже скончался от полученных травм.

Позднее заместитель комиссара полиции Джон Тимс заявил о том, что при извержении вулкана погибли не менее пяти человек, среди которых есть местные жители и туристы. На тот момент не было точной информации о числе жертв стихийного бедствия. Отмечалось, что на острове работают несколько спасательных вертолетов.