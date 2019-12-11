ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 10–11 декабря сохранила свою базовую процентную ставку на уровне в 1,5–1,75% годовых. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение регулятора.

Отмечается, что базовая ставка была сохранена после снижений на трех заседаниях подряд.

Такое решение для рынков сюрпризом не стало, так как его прогнозировали большинство аналитиков.

29 августа президент США Дональд Трамп обвинил ФРС в умственной слабости и призвал снизить процентную ставку до нуля. По его мнению, если регулятор снизит ставку и не будет свертывать меры по стимулированию экономики, американские компании одолеют всех конкурентов.