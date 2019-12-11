Гендиректора бывшего рекламного подрядчика метро приговорили к 3 годам условно

Мещанский районный суд Москвы приговорил гендиректора ООО «Авто Селл», бывшего рекламного подрядчика московского метрополитена, Гюлю Коган к трем годам условно. Об этом сообщает «РИА Новости» в среду, 11 декабря, со ссылкой на источник.

Коган была признана виновной в мошенничестве, совершенном группой лиц.

Следствие считает, что в апреле-июле 2015 года Коган была в составе группы лиц, которые присвоила деньги, предназначавшиеся Московскому метрополитену в счет оплаты предоставленных рекламных площадей. Фигурантом данного дела также является основатель группы компаний «Гема» Александр Геллер.

Пресс-служба метро подтвердила информацию о вынесенном приговоре.

«ГУП «Московский метрополитен» признан потерпевшим от мошеннических действий. Суд вынес решение, которым приговорил гендиректора ООО «Авто Селл» Г. Коган к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Суд также признал за метрополитеном право на удовлетворение гражданского иска, т.е. суд подтвердил наше право на возмещение ущерба», — сообщили агентству в пресс-службе московского метрополитена.

Кроме того, агентство со ссылкой на источник сообщает, что в арбитражном суде параллельно рассматривается заявление «Московского метрополитена» о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму 1,3 млрд рублей лиц, которые контролировали деятельность «Авто Селл».

Накануне полиция Германии арестовала Геллера, находившегося в международном розыске. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.