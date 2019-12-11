Проводится проверка по факту производственных травм на заводе в Пензе

В Пензе два завальщика металлургического предприятия получили травмы на работе. Следователи проверяют обстоятельства инцидента. На данный момент известно, что ночью 10 декабря работники загружали спрессованный алюминий в роторную печь, предназначенную для его плавления.

«В момент загрузки очередной партии металла произошел хлопок в печи без последующего горения», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. Пострадавшие госпитализированы.

Сотрудники ведомства устанавливают личности тех, кто является ответственным за соблюдение требований охраны труда, передает ИА «Пенза-Пресс».

В ноябре сообщалось, что в поселке Полетаево в Челябинской области на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) погиб рабочий. По предварительным данным, он выполнял работы на бульдозере, когда произошло опрокидывание техники.