Прямой эфир

Проводится проверка по факту производственных травм на заводе в Пензе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Пензе два завальщика металлургического предприятия получили травмы на работе. Следователи проверяют обстоятельства инцидента. На данный момент известно, что ночью 10 декабря работники загружали спрессованный алюминий в роторную печь, предназначенную для его плавления.

«В момент загрузки очередной партии металла произошел хлопок в печи без последующего горения», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. Пострадавшие госпитализированы.

Сотрудники ведомства устанавливают личности тех, кто является ответственным за соблюдение требований охраны труда, передает ИА «Пенза-Пресс».

В ноябре сообщалось, что в поселке Полетаево в Челябинской области на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) погиб рабочий. По предварительным данным, он выполнял работы на бульдозере, когда произошло опрокидывание техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рабочий погиб от удара током в Нижегородской области
Рабочий погиб на электроподстанции в Севастополе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019