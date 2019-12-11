Новые блок-модули дизельных станций установили в нескольких районах Якутии

В ряде районов Республики Саха (Якутия) специалисты АО «Сахаэнерго» установили новые блок-модули дизельных станций. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В этом году обновление проводилось в поселках Андрюшкино (Нижнеколымкий район), Нычалах (Аллаиховский район), Урицкое (Олекминский район), Туобуйа (Верхневилюйский район). Также специалисты смонтировали дополнительные блок-модули на ДЭС в поселке Верхняя Амга (Алданский район), пишет ИА SakhaNews.

По словам начальника производственного центра АО «Сахаэнерго» Александра Внукова, все запланированные работы выполнены на 100%.

Блочно-модульные дизельные электростанции представляют собой полностью автономные модули, которые защищают сами дизель-генераторные установки и персонал от внешнего воздействия климата.