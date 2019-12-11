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Вторую очередь зоопарка начали строить в Казани

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Замглавы минстроя Татарстана Ильшат Гимаев сообщил о старте работ по строительству и реконструкции второй очереди казанского зоопарка.

«К первичным шагам мы уже приступили. В оранжерее, чтобы защитить редкие растения, чтобы они не пострадали во время зимнего периода», — сказал он. К старому зоопарку будет организован проход через тоннель, проходящий под железной дорогой. По словам Гимаева, в настоящее время идет оформление разрешения на ввод в эксплуатацию «Реки Замбези», передает Inkazan.ru.

«Думаю, что в ближайшее время, с получением решения на ввод, дирекция зоопарка озвучит дату официального открытия», — заявил он и добавил, что продолжается адаптация новых животных, которые теперь находятся в «великолепных условиях и привыкают к благам цивилизации». В зоопарк в ноябре доставили пантеровых черепах, львов, сурикатов и гамадрилов.

Ранее планировалось открыть «Реку Замбези» накануне Нового года. Строительство первой очереди Казанского зооботсада велось с 2015 года. Территория находится на берегу озера Кабан. Полное заполнение вольеров планируют завершить до 2021 года.

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