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В Приморском крае станет на один поселок больше

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В Кавалеровском районе Приморского края поселок городского типа Горнореченский получит новый статус. В регионе станет на один поселок больше.

Соответствующую инициативу выдвинул губернатор Приморья Олег Кожемяко. Горнореченский получит новый статус и станет сельским населенным пунктом. Изменения будут внесены в краевые законы, пишет РИА «Восток-Медиа».

Как отметил замруководителя аппарата краевой администрации Павел Ясевич, статус поселка позволит Горнореченскому улучшить и повысить уровень жизни местных жителей, а также поможет сохранить соцучреждения, в том числе школы и дворцы культуры.

По словам депутата от Кавалеровского района Сергея Слепченко, с просьбой преобразовать поселок обратились сами жители.

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