Троих браконьеров задержали в Амурской области

В Амурской области задержали трех жителей поселка Магдагачи. В их автомобиле обнаружили две разделанные туши косуль, сообщает областное управление по охране животного мира.

В воскресенье, 8 декабря, машину нарушителей остановили для проверки в 4 км от села Толбузино. В салоне обнаружили две единицы нарезного оружия, а в мешках в багажнике — две разделанные туши косуль. При этом у них были документы, разрешающие добыть лося и изюбря, пишет Амурская служба новостей.

Отрицать, что в машине именно косули, охотники не стали. По их словам, они планировали подстрелить лося или изюбря, но в темноте дважды перепутали зверей.

Оружие и продукты охоты были изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту браконьерства. Мужчинам может грозить наказание вплоть до лишения свободы и выплаты компенсации в размере 240 тыс. рублей.

В конце ноября в Таборинском районе Свердловской области браконьер напал на преследовавших его егерей. Один из мужчин скончался на месте, второй был госпитализирован.