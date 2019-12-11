Пожар на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге потушили

Пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее ранее на территории Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге, сообщили в среду, 11 декабря в областном главке МЧС.

«В 20.30 (18.30 мск) пожарные завершили проливку и разборку сгоревших конструкций. Пожару на Уральском заводе лакокрасочных изделий дан общий отбой. Обстоятельства пожара выясняют пожарные дознаватели», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что пожарные справились с открытым горением на заводе.

Также сообщалось, что в результате инцидента пострадал один человек. С термическими ожогами его доставили в больницу.

Пожару был присвоен третий ранг сложности — огонь распространился на территории в 800 кв. м. В ликвидации возгорания были задействованы 91 человек и 30 единиц техники. Помощь в тушении оказал и пожарный поезд. Передвижная лаборатория проверит воздух в районе ЧП на наличие вредных веществ.