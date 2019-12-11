Трамп заявил Лаврову о неприемлемости вмешательства России в выборы в США

Президент США Дональд Трамп ясно заявил главе российского МИДа Сергею Лаврову о неприемлемости вмешательства Кремля в американские выборы. Об этом журналистам рассказал госсекретарь США Майкл Помпео.

«Что касается дискуссии о российском вмешательстве, это происходило на каждой встрече, в которой я участвовал», — приводит его слова Рolitico в среду, 11 декабря.

Он отметил, что слова Лаврова о том, что он не обсуждал тему американских выборов с Трампом, во время пресс-конференции в российском посольстве спровоцировали путаницу относительно темы разговора.

«Не было никакой ошибки: Трамп на встрече с министром иностранных дел Лавровым и остальной частью российской делегации ясно дал понять, что считает их вмешательство в наши выборы неприемлемыми. То же самое я говорил Лаврову ранее», — подчеркнул Помпео.

Ранее в понедельник сообщалось, что Лавров и Трамп в ходе встречи в Вашингтоне 10 декабря обсудили обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в американские выборы. Как сообщила пресс-служба Белого дома, Трамп предостерег Лаврова от «любого вмешательства в выборы в США».

До переговоров с Трампом российский министр провел встречу с госсекретарем США Майком Помпео, с которым также обсуждались вопросы стратегической стабильности, двусторонние отношения и вопрос о «вмешательстве».

Помпео тогда заявил, что Вашингтон будет предпринимать меры в случае подобных действий Москвы.

Лавров же в очередной раз указал, что все спекуляции относительно мнимого вмешательства России во внутренние процессы в США безосновательны.