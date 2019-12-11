Прямой эфир

Стажировка для студентов медколледжа завершилась в Екатеринбурге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 80 студентов свердловского медицинского колледжа прошли стажировку в онкодиспансере и получили направления на работу в больницы Нижнего Тагила и области, сообщает «Тагильский рабочий».

Молодые специалисты могут работать как в диспансерах, так и поликлиниках, в том числе помогать выявлять онкопатологии на ранних стадиях. Такие стажировки проводятся в рамках регионального проекта, направленного на обеспечение больниц квалифицированными кадрами. Он является частью нацпроекта «Здравоохранение», пишет «ТагилСити.Ру».

По данным департамента информационной политики Свердловской области, продолжается реализация мер по целевому набору студентов. За счет региональной казны в медицинском колледже учатся 11 785 человек. В 2020 году эта цифра вырастет в два раза.

Напомним, 9 октября было принято постановление правительства РФ, утверждающее принципы модернизации первичной медико-санитарной помощи. Минздрав России разъяснил субъектам, как в РФ планируется внедрять единые подходы к формированию заработной платы работников сферы здравоохранения в субъектах, а также основные принципы модернизации первичного звена здравоохранения, в соответствии с которым регионам нужно будет готовить собственные программы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нижнетагильская детская больница получит эндоскопическое оборудование
Больница в Нижнем Тагиле получит автомобиль за 1,3 млн рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019