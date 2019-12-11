Стажировка для студентов медколледжа завершилась в Екатеринбурге

Более 80 студентов свердловского медицинского колледжа прошли стажировку в онкодиспансере и получили направления на работу в больницы Нижнего Тагила и области, сообщает «Тагильский рабочий».

Молодые специалисты могут работать как в диспансерах, так и поликлиниках, в том числе помогать выявлять онкопатологии на ранних стадиях. Такие стажировки проводятся в рамках регионального проекта, направленного на обеспечение больниц квалифицированными кадрами. Он является частью нацпроекта «Здравоохранение», пишет «ТагилСити.Ру».

По данным департамента информационной политики Свердловской области, продолжается реализация мер по целевому набору студентов. За счет региональной казны в медицинском колледже учатся 11 785 человек. В 2020 году эта цифра вырастет в два раза.

Напомним, 9 октября было принято постановление правительства РФ, утверждающее принципы модернизации первичной медико-санитарной помощи. Минздрав России разъяснил субъектам, как в РФ планируется внедрять единые подходы к формированию заработной платы работников сферы здравоохранения в субъектах, а также основные принципы модернизации первичного звена здравоохранения, в соответствии с которым регионам нужно будет готовить собственные программы.