Курортный сбор отменили в Туапсе

Город Туапсе Краснодарского края исключили из эксперимента о взимании курортного сбора. Соответствующее решение было принято на заключительной сессии заксобрания по инициативе губернатора региона Вениамина Кондратьева.

«Введение курортного сбора в крае должно носить дифференцированный характер», — цитируют главу края «Кубанские новости».

По словам Кондратьева, не все расположенные на берегу территории являются курортными. Некоторые из них деловые, портовые или промышленные. В Туапсе, например, по большей части приезжают не на отдых, а в командировки.

В Новомихайловском и Джубгском городских поселениях, а также в Небугском и Шепсинском сельских поселениях ставка в 10 рублей сохранится. Также депутаты проголосовали за включение в зону курортного сбора Ейска, Должанского сельского поселения Ейского района и Тенгинского сельского поселения Туапсинского района.

11 декабря исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что большинство организованных туристов из России предпочитают в новогодние праздники путешествовать в пляжных направлениях.