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Сурков оценил слова Авакова о саммите в Париже

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Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы «сдали нервы» во время переговоров «нормандской четверки» в Париже. Об этом 11 декабря написал «Коммерсант».

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Переговоры были долгими, но не напряженными или трудными, сказал Сурков. Рассказы Авакова о поведении российских делегатов он назвал «фантазиями». Помощник российского президента обратил внимание, что глава украинской полиции в ходе интервью раскрыл факты о себе самом. «Он говорит, что его — цитирую — «близко не подпустили» к переговорам. А также, что после переговоров он пробрался в помещение и активно допивал вино, оставшееся после ужина лидеров «нормандской четверки». «Померольчик», по его выражению», — сказал Сурков.

Он посоветовал не верить словам пьяного человека, который не был на переговорах, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Ранее слова Авакова опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

9 декабря в Париже прошел саммит в «нормандском формате». Его длительность составила более четырех часов с учетом двусторонних переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, продлившихся более часа. При этом около 5–10 минут два лидера побеседовали один на один.

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