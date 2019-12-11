Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками убитой. Об этом в среду, 11 декабря, заявила адвокат Александра Бакшеева, которая представляет интересы матери Ещенко.

«Защита говорила, что он пытался компенсировать ущерб. Но это не так. Он не выходил на связь ни с родственниками, ни со мной», — приводит ее слова «РИА Новости».

По словам Бакшеевой, родственники не готовы общаться с журналистами. Также она выразила уверенность, что защита Соколова планирует максимально снизить наказание либо «создать условия для признания невменяемым» или же добиться переквалификации на убийство в состоянии аффекта. В случае если экспертиза не признает Соколова невменяемым, его защита может просить о суде присяжных, так как он может «выступать на публику», считает Бакшеева.

63-летний историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов был задержан 9 ноября, после того как упал в реку Мойку. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет.

Позже во время обыска в квартире ученого нашли останки 24-летней аспирантки и его возлюбленной Анастасии Ещенко.

Суд арестовал Соколова до 8 января. 19 ноября стало известно о попытке доцента покончить с собой в перерыве между следственными действиями. Кроме того, СМИ рассказали о еще одной судимости историка.

О том, что Олег Соколов направлен в центр им. В.П. Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы, стало известно 5 декабря.