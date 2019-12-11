Польский PERN назвал сроки избавления от загрязненной нефти

Польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN сможет избавиться от загрязненной нефти только к концу 2020 года. Об этом заявил глава компании Игорь Василевский, передает 11 декабря польский портал BiznesAlert.

НПЗ, которые получают сырье от польского оператора, покупают нефть медленнее, чем ожидалось. Василевский объяснил, что у польских и немецких нефтеперерабатывающих заводов собственные системы производства. «Они отвечают, соблюдая дистанцию, на наши просьбы брать больше загрязненной нефти», — сказал он и отметил, что НПЗ заказывают поставки, которые оператор выполняет на регулярной основе. У PERN есть резервуары с загрязненной нефтью и без нее, компании сами решают, какую брать, добавил глава польского оператора.

По его мнению, полную сумму претензий к российским поставщикам компании-переработчики пока не должны объявлять. Ее можно будет определить после переработки последней партии.

Ранее в среду польский нефтяной концерн Orlen предъявил российским поставщикам окончательные финансовые претензии, связанные с поступлением загрязненной нефти по трубопроводной системе «Дружба».

В сентябре зампредседателя правления польского оператора «Дружбы» PERN Рафал Миланд рассказал, что на территории Польши всё еще остается около полумиллиона тонн загрязненной нефти.

Ухудшение качества нефти в трубопроводе «Дружба» было обнаружено Минском 19 апреля — показатель содержания органических хлоридов был превышен в десятки раз. 30 апреля Минск прекратил прием сырья из России. В тот же день стало известно, что загрязнение было совершено умышленно. Впоследствии сотрудники российских правоохранительных органов раскрыли схему загрязнения нефти в «Дружбе». Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода первоначально стали шесть человек, потом их число выросло до 13.

Следователи считают, что они организовали преступное сообщество и похитили сырье на сумму не менее 1 млн рублей. Чтобы скрыть хищение, они добавили в узел слива нефти хлорсодержащие соединения.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что инцидент принес стране репутационные издержки и убытки.

30 августа в «Белнефтехиме» сообщили, что Россия компенсировала часть потерь из-за инцидента — стоимость 1,2 млн т загрязненной нефти, однако вопрос по возмещению потерь Мозырского НПЗ остается открытым. Москва и Минск находятся в постоянном диалоге по этой теме.