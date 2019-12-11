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Польский PERN назвал сроки избавления от загрязненной нефти

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Фото: ТАСС/Николай Никитин
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Польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN сможет избавиться от загрязненной нефти только к концу 2020 года. Об этом заявил глава компании Игорь Василевский, передает 11 декабря польский портал BiznesAlert.

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НПЗ, которые получают сырье от польского оператора, покупают нефть медленнее, чем ожидалось. Василевский объяснил, что у польских и немецких нефтеперерабатывающих заводов собственные системы производства. «Они отвечают, соблюдая дистанцию, на наши просьбы брать больше загрязненной нефти», — сказал он и отметил, что НПЗ заказывают поставки, которые оператор выполняет на регулярной основе. У PERN есть резервуары с загрязненной нефтью и без нее, компании сами решают, какую брать, добавил глава польского оператора.

По его мнению, полную сумму претензий к российским поставщикам компании-переработчики пока не должны объявлять. Ее можно будет определить после переработки последней партии.

Ранее в среду польский нефтяной концерн Orlen предъявил российским поставщикам окончательные финансовые претензии, связанные с поступлением загрязненной нефти по трубопроводной системе «Дружба».

В сентябре зампредседателя правления польского оператора «Дружбы» PERN Рафал Миланд рассказал, что на территории Польши всё еще остается около полумиллиона тонн загрязненной нефти.

Ухудшение качества нефти в трубопроводе «Дружба» было обнаружено Минском 19 апреля — показатель содержания органических хлоридов был превышен в десятки раз. 30 апреля Минск прекратил прием сырья из России. В тот же день стало известно, что загрязнение было совершено умышленно. Впоследствии сотрудники российских правоохранительных органов раскрыли схему загрязнения нефти в «Дружбе». Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода первоначально стали шесть человек, потом их число выросло до 13.

Следователи считают, что они организовали преступное сообщество и похитили сырье на сумму не менее 1 млн рублей. Чтобы скрыть хищение, они добавили в узел слива нефти хлорсодержащие соединения.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что инцидент принес стране репутационные издержки и убытки.

30 августа в «Белнефтехиме» сообщили, что Россия компенсировала часть потерь из-за инцидента — стоимость 1,2 млн т загрязненной нефти, однако вопрос по возмещению потерь Мозырского НПЗ остается открытым. Москва и Минск находятся в постоянном диалоге по этой теме.

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