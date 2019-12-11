Тренера ЦСКА Гончаренко дисквалифицировали на три матча за мат в адрес судей

Главного тренера футбольного ЦСКА Виктора Гончаренко дисквалифицировали на три матча, на один из которых условно, за высказывания в адрес судей матча против «Краснодара» 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом в среду, 11 декабря, сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

7 декабря ЦСКА в гостях сыграл с «Краснодаром» вничью (1:1). После матча в телеэфир попал эпизод, где Гончаренко обсуждал с судьями спорные моменты в игре с применением нецензурной лексики. За это специалист получил дисквалификацию на один матч и еще на один — условно после встречи 16-го тура с «Сочи» (3:2), когда в телеэфир попал разговор Гончаренко с арбитром Станиславом Васильевым в подтрибунном помещении перед вторым таймом, во время которого тренер также использовал нецензурную лексику.

«Поскольку это рецидив, то применение условной санкции было отменено и КДК установил реальный характер дисквалификации. С учетом всех обстоятельств дела наказание будет следующим: три матча дисквалификации, один из которых условно», — цитирует Григорьянца ТАСС. Также Гончаренко заплатит штраф в размере 100 тыс. рублей, уточняет телеканал «360».

Гончаренко назначен испытательный срок до конца сезона. Также наставник должен выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей за то, что он покидал техническую зону на матче с «Краснодаром», сообщает RT.

По итогам матча с «Краснодаром» ЦСКА оштрафовали на 255 тыс. рублей. По словам главы КДК, у футболистов клуба было шесть предупреждений, что говорит о неподобающем поведении команды. За это ЦСКА оштрафован на 100 тыс. рублей.

«Болельщик ЦСКА сидел на ограждении, это уже третий случай в сезоне, поэтому полагается штраф в 75 тыс. рублей. На 90-й минуте были нецензурные скандирования, штраф — 80 тыс. рублей», — заключил он.

7 декабря президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер призвал главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова уволиться. Поводом для недовольства стало судейство Василия Казанцева в матче 19-го тура чемпионата России по футболу между «Краснодаром» и ЦСКА. Нападающий хозяев поля Ари во втором тайме упал в штрафной армейцев после столкновения с полузащитником гостей Иваном Обляковым. Арбитр не заметил, как перед этим футболист подыграл себе рукой, и назначил пенальти в ворота ЦСКА, который нападающий не реализовал, но оказался первым на добивании и сравнял счет в игре.