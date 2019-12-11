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Мошенники в Магадане выманили у пенсионерок почти 500 тыс. рублей

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В Магадане жертвами мошенников стали две пенсионерки. Злоумышленники действовали под видом профессиональных трейдеров и сотрудников банка.

Как сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе УМВД России по Магаданской области, 2 декабря в правоохранительные органы обратилась женщина 1956 года рождения. Она рассказала, что с октября по ноябрь с ее карты пропали 106 тыс. рублей. По ее словам, в октябре с ней связались якобы профессиональные трейдеры, которые предложили ей вложить деньги для торгов на бирже. Пенсионерка доверилась «специалистам» и предоставила им паспортные данные и данные банковской карты.

С похожим заявлением 7 декабря в полицию обратилась женщина 1964 года рождения. Вечером 19 ноября ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он рассказал, что на телефоне клиентки есть вирус, из-за которого она может потерять деньги с карты. Мошенник убедил женщину установить приложение и внести туда все данные банковской карты. Сумма ущерба составила 374 тыс. рублей.

Общая сумма ущерба оценивается в 480 тыс. рублей. По фактам произошедшего организованы проверки, решаются вопросы о возбуждении уголовных дел.

Ранее в этот же день «Роскачество» рассказало, какие правила надо соблюдать, чтобы в предновогодней суете обезопасить себя, совершая онлайн-покупки.

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