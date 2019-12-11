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Оборот в магазинах с tax free вырос на 16%

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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За девять месяцев 2019 года объем покупок иностранцев в российских магазинах с системой tax free вырос на 16%. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минпромторга.

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Так, с января по сентябрь иностранные туристы совершили покупки в магазинах tax free на сумму 9,3 млрд рублей. Это на 16,2% больше, чем за девять месяцев 2018 года (с апреля по декабрь).

Как отметил глава ведомства Денис Мантуров, покупателям уже возместили 1,9 млрд рублей. Он добавил, что в среднем каждый иностранный гость оставляет в магазине около 100 тыс. рублей. Наибольшим спросом у туристов пользуются парфюмерно-косметическая продукция, ювелирные изделия, часы, одежда и обувь, меховые и кожаные изделия.

Президент Владимир Путин подписал закон о введении в России tax free в конце 2017 года. Первый этап работы системы стартовал с 10 апреля 2018-го в нескольких городах, тогда количество торговых точек не достигало 30. Второй этап совпал со стартом чемпионата мира по футболу в нашей стране: tax free стал доступен в городах –организаторах мундиаля.

Сейчас воспользоваться услугой можно на территории 13 субъектов РФ в почти 1,2 тыс. магазинах. По словам Мантурова, в 2020 году Минпромторг продолжит реализацию пилотного проекта уже на территории 16 субъектов РФ. В перспективе система tax free будет распространена по всей стране.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 12 декабря.

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