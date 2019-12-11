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Машина сбила женщину с ребенком на переходе в Брянске

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В Брянске женщина и ребенок пострадали при наезде автомобиля. Они переходили дорогу по пешеходному переходу.

ДТП произошло на улице Красноармейской. По данным правоохранительных органов, 34-летняя автомобилистка за рулем Lada Vesta совершила наезд на 30-летнюю женщину и девятилетнюю девочку, которые переходили дорогу.

В результате происшествия женщина получила перелом копчика и травму ноги, сообщает NASHBRYANSK.RU. Она госпитализирована. У ребенка диагностировали ушиб таза, госпитализация не потребовалась.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке в результате массовой аварии с участием почти 50 автомобилей пострадали 12 человек. Десять из них получили легкие травмы, двое госпитализированы.

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